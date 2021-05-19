Легенда «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард включен в зал славы английской Премьер-лиги.
Об этом сообщается на официальном сайте Лиги. 42-летний Лэмпард провел 609 матчей в АПЛ, забив 177 мячей и сделав 102 ассиста. Трижды он брал титул и один раз становился лучшим игроком сезона. Помимо «Челси», футболист выступал в Англии за «Вест Хэм», «Суонси» и «Манчестер Сити».
- Лэмпард стал пятым членом зала славы вслед за Аланом Ширером, Тьерри Анри, Эриком Кантона и Роем Кином.
- Фрэнк стал тренером «Челси» в 2019 году, в начале 2021-го его заменили на Томаса Тухеля.
Чемпионат Англии
Лэмпард сменит Ходжсона в «Пэласе» (The Telegraph)
Чемпионат России
Менеджер из Англии: «Лэмпард не захотел ехать в «Спартак»
Чемпионат Европы U-21
Лэмпард может стать тренером молодежной сборной Англии