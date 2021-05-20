Харри Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» после 17 лет в клубе. Страйкер рассчитывает на благосклонность Даниэля Леви – англичанин надеется, что алчный функционер не выставит на него заоблачный ценник. Форвард еще прошлым летом хотел сменить команду, но тогда президент убедил игрока в перспективности проекта под руководством Моуринью. На этот раз Кейн готов биться за уход на повышение до победного. По информации The Athletic, Харри уже некоторое время отчаянно выбирается из клуба, хотя понимает, что ситуация не в его руках.

Форвард неудачно выбрал тайминг: Sky Sports в понедельник полыхнул новостью о диверсии игрока, и в руководстве клуба не в восторге – команда борется за место в еврокубках, капризы лучшего футболиста могли подождать неделю до конца сезона. «Шпорами» после отставки Моуринью руководит Райан Мэйсон, с которым Кейн играл еще в академии и за которого обещал «отдать все силы». Боссы «Тоттенхэма» чувствуют, что Харри подставил тренера и весь клуб – временщику приходится отвечать на вопросы о будущем старого приятеля перед важнейшими матчами сезона.

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Решение не пришло спонтанно. Форвард давно настроился на уход в случае непопадания в Лигу чемпионов: «шпоры» пролетают мимо элитного еврокубка второй сезон подряд. Между страйкером и Леви в последние недели не было личных встреч, но Даниэл в курсе намерений 27-летнего футболиста. Публично «Тоттенхэм» повторяет стандартный нарратив: игрок не продается ни за какие деньги, тем более – конкурентам по АПЛ.

В клубе считают Кейна незаменимым футболистом и готовы удерживать до последнего, англичанин бьется с Мохамедом Салахом за третью «Золотую бутсу» за последние шесть сезонов – правление команды понимает, что привлечь нападающего сопоставимого уровня будет нереально. В 2018 году Харри продлил контракт на 6 лет, действующий трудовой договор действует до его 30-летия.

Харри Кейн, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

«Шпоры» будут вести переговоры с потенциальными покупателями с позиции силы. Кейн останется ценным активом даже через год, и клуб может заблокировать переход футболиста против его воли. Единственный аргумент Харри – джентльменское соглашение с Леви. Прошлым летом за ним пришел «Сити», но тогда Даниэль отшил «горожан» и пообещал нападающему отпустить его через сезон. Как сообщает The Athletic , функционер не планирует держать слово.

Новые чемпионы Англии сохраняют интерес к игроку. Они не единственные претенденты на подпись Харри, но страйкер отдает предпочтение команде Гвардиолы. Во время мартовского международного перерыва Харри допрашивал партнеров по национальной команде о жизни на северо-западе страны – у игроков «Ман Сити» сложилось стойкое впечатление о желании игрока выступать на «Этихаде».

Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Харри Кейн Фото: Getty Images

«Горожане» острее всего нуждаются в нападающем из-за ухода 33-летнего Серхио Агуэро после 10 сезонов в команде. Проблемой может стать их трансферная политика – шейхи щедро спонсируют любые запросы Пепа по комплектации состава, но клуб никогда не тратил свыше 100 млн на одного игрока. Леви хочет за Кейна больше.

Реалистичный вариант – переход в «Юнайтед». Клубу давно приписывают интерес к капитану сборной Англии, а с финансами у «красных дьяволов» порядок. Покупки Поля Погба и Харри Магуайра показали – «МЮ» готов крупно тратить на звезд первой величины. Клуб переподписал еще на год Эдинсона Кавани, но на «Олд Траффорд» привыкли щедро платить игрокам запаса. А Уле-Гуннар Сульшер не исключил покупку форварда.

Включиться в гонку за подпись Кейна может и «Челси» – прошлым летом только «синие» потянули серьезный шоппинг, несмотря на пандемийные ограничения. Тимо Вернер по-прежнему забивает по большим праздникам, по информации The Independent , клуб не прочь прокачать позицию девятки кэпом сборной Англии.

Харри хочет остаться в АПЛ, но боссы «Тоттенхэма» настаивают – продажа конкурентам по Премьер-лиге возможна только в параллельной Вселенной. Если рассчитывать на переезд за границу, то страйкера могли бы взять «ПСЖ» и «Барселона», но у обеих команд серьезные финансовые проблемы.

Кейн наконец созрел для ухода, но может быть слишком поздно. У «шпор» нет необходимости срочно продавать игрока, а потенциальные покупатели со временем поправят финансовое положение благодаря возвращению фанатов на стадионы и устроят аукцион за игрока – Леви готов подождать. «Если я не выиграю пару трофеев в течение трех лет, я буду разочарован», – сказал Харри в интервью Анри в 2017 году. Летом предстоит выяснить, насколько велико его разочарование.

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