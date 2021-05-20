Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн на фоне слухов о возможном уходе из клуба дал большое интервью Гари Невиллу, в котором рассказал о желании выигрывать трофеи каждый сезон и намерении приблизиться к уровню Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Ниже – самые яркие цитаты.

О будущем

«Я хочу играть в больших матчах. В этом сезоне я слежу за Лигой чемпионов и за английскими командами, которые отлично там выступают, и это именно те игры, в которых я хочу участвовать. В моей карьере настал тот момент, когда я должен задуматься и посмотреть, где я нахожусь. В конечном итоге все зависит от меня: от того, что я чувствую и какое решение будет лучшим для меня и моей карьеры.

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Я не хочу уйти из футбола и о чем-либо сожалеть. Я хочу быть лучшей версией себя. Я никогда не говорил, что останусь в «Тоттенхэме» до конца карьеры, но также никогда не говорил, что уйду из «Тоттенхэма». Люди могут сказать: «Он отчаянно нуждается в трофеях, ему нужны титулы», но я чувствую, будто мне еще предстоит другой путь».

О целях

«За моими плечами уже есть 8 лет, которые я провел в Премьер-лиге. Так что я не тороплюсь добиться чего-то, я не отчаянно хочу успеть что-либо сделать. Я могу дать еще очень и очень много. И моя статистика может быть еще лучше нынешней.

Я не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Я хочу попытаться достичь уровня Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон. Давление, которое я испытываю со стороны самого себя, всегда гораздо выше того давления, которое может оказать на меня кто-то другой».

Харри Кейн Фото: Getty Images

Об отношениях с Леви

«Он всегда хорошо ко мне относился и вознаграждал меня отличными контрактами. Я подписал контракт на четыре или пять лет в 21 год, и, когда я проводил отличный отрезок карьеры, Леви улучшил уже действующее соглашение. Так что он честен со мной, у нас всегда были хорошие отношения.

Но вы не знаете, о чем думает председатель правления – возможно, он захочет меня продать. Он может подумать: «Если я могу получить за игрока 100 миллионов фунтов, то почему бы и нет?» Но вряд ли за меня заплатят столько в ближайшие 2–3 года. Я отдал «Тоттенхэму» 16 лет жизни, поэтому надеюсь, что мы сможем провести хороший и честный разговор. Это позволит понять, где мы находимся», – сказал Кейн в интервью Гари Невиллу. Его слова приводит Sky Sports

В сезоне-2020/21 на счету Кейна – 22 гола и 13 ассистов в 34-х матчах Премьер-лиги.

Вместе с Мохаммедом Салахом британец делит первое место в списке бомбардиров АПЛ.

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