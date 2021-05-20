Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил разрешение вернуться к полноценным тренировкам после перелома черепа.

Ожидается, что игрок сделает это в июле и вернется на поле уже на старте сезона-2021/22. Но, по словам врача «Вулверхэмптона» Мэтта Перри, во время матчей Хименесу придется носить защитную повязку на голове до конца своей карьеры.

«Для полного выздоровления от такой травмы, как сотрясение мозга, могут потребоваться недели и месяцы. А иногда черепно-мозговая травма оставляет неизлечимые последствия. На сегодняшний день восстановление Рауля проходит прекрасно. Замечательно, что мы имеем возможность сказать это. В его случае негативные последствия не наблюдаются и сейчас он находится на той стадии, когда можно задуматься о возвращении к любимой игре. Но все же требуется определенная осторожность.

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Перелом черепа зажил хорошо. Но он будет носить защитную повязку до конца карьеры, чтобы закрыть область травмы в районе кости. Конструкция шлема достаточно прочна для того, чтобы он вернулся на поле. Рауль смог перейти от базовой фитнес-работы к полноценной соревновательной тренировке с начала марта. Ему были запрещены лишь воздушные единоборства и удары головой. Теперь он получил необходимое разрешение, чтобы начать эти упражнения. Он находится в отличной форме, силен и подвижен как никогда», – цитирует слова доктора официальный сайт «Вулверхэмптона»

Хименес получил перелом черепа 29 ноября в матче 10-го тура АПЛ с «Арсеналом» в результате столкновения с защитником лондонцев Давидом Луизом.

Мексиканцу около 10 минут оказывали помощь на поле, а затем унесли его на носилках и отправили в больницу, где вскоре прооперировали.

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