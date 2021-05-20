Массимилиано Аллегри отказался занять пост главного тренера «Тоттенхэма».

Причина проста: итальянец ждет оффер от «Реала» и следит за развитием ситуации вокруг возможного ухода Зинедина Зидана с поста тренера мадридского клуба. Как сообщает As , лондонский клуб выразил большую заинтересованность в приглашении итальянца, однако Аллегри ответил отказом.

Встреча Зидана и президента «Реала» Флорентино Переса состоится на следующей неделе, когда чемпионская гонка Ла Лиги будет официально завершена. На этой встрече француз сообщит о своих планах.

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После увольнения из «Ювентуса» в 2019 году Аллегри находится в творческом отпуске.

Массимилиано – шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка и трехкратный победитель Суперкубка страны.

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