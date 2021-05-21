Полиция арестовала восемь человек в связи с расовыми оскорблениями нападающего Хынмин Сона из «Тоттенхэма». Еще четверо отделались допросом.
Корейскому футболисту писали неприятные слова во время матча «шпор» с «Манчестер Юнайтед». Сообщения были обнаружены при помощи онлайн-инструмента «МЮ», а затем переданы в полицию Манчестера. Полиция тесно сотрудничала с социальными сетями и обоими футбольными клубами, чтобы идентифицировать анонимных пользователей и отследить их, рассказал детектив Мэтт Симпсон.
«Это совершенно ясно показывает, что полиция не будет поддерживать расистские бандитские действия, даже если они совершаются в интернете. Сообщения в твиттере были вульгарными и совершенно неприемлемыми. Для такого типа оскорбительного поведения нет безопасного убежища, и мы полны решимости предпринять решительные действия, чтобы искоренить его. С приближением напряженного футбольного лета мы стремимся искоренить этот тип расистского поведения – ему нет места в футболе», – приводит слова Симпсона Daily Star.
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- Матч «МЮ» и «Тотенхэма» состоялся 11 апреля, манкунианцы победили со счетом 3:1.
- Хынмин Сон провел 36 матчей в АПЛ, забил 17 мячей и сделал 10 ассистов.
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