Полиция арестовала восемь человек в связи с расовыми оскорблениями нападающего Хынмин Сона из «Тоттенхэма». Еще четверо отделались допросом.

Корейскому футболисту писали неприятные слова во время матча «шпор» с «Манчестер Юнайтед». Сообщения были обнаружены при помощи онлайн-инструмента «МЮ», а затем переданы в полицию Манчестера. Полиция тесно сотрудничала с социальными сетями и обоими футбольными клубами, чтобы идентифицировать анонимных пользователей и отследить их, рассказал детектив Мэтт Симпсон.

«Это совершенно ясно показывает, что полиция не будет поддерживать расистские бандитские действия, даже если они совершаются в интернете. Сообщения в твиттере были вульгарными и совершенно неприемлемыми. Для такого типа оскорбительного поведения нет безопасного убежища, и мы полны решимости предпринять решительные действия, чтобы искоренить его. С приближением напряженного футбольного лета мы стремимся искоренить этот тип расистского поведения – ему нет места в футболе», – приводит слова Симпсона Daily Star

Чемпионат Англии Сын Сульшера высмеял Моуринью за конфликт с его отцом 13/04/2021 В 09:58

Матч «МЮ» и «Тотенхэма» состоялся 11 апреля, манкунианцы победили со счетом 3:1.

Хынмин Сон провел 36 матчей в АПЛ, забил 17 мячей и сделал 10 ассистов.

Чемпионат Англии Корейские медиа обвинили Сульшера в расизме против Сона 13/04/2021 В 06:25