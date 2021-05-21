«Челси» приготовил новое предложение для «Тоттенхэма» по нападающему Харри Кейну. Лондонцы хотят обменять игрока на двух своих футболистов с доплатой.

Лондонцы готовы включить в сделку нападающего Тэмми Абрахама и голкипера Кепу Аррисабалагу. При этом в «Челси» опасаются, что «шпоры» не будут вести переговоры, так как президент клуба Даниэль Леви не хочет усиливать конкурентов, сообщает ESPN

В нынешнем сезоне англичанин провел 48 матчей, забил 32 мяча и сделал 16 ассистов.

Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

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