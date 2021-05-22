Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» не взял бы золото английской Премьер-лиги с проблемами мерсисайдцев.

«Как бы хороши они ни были, если у «Сити» вылетят три центральных защитника, они не выиграют лигу. Вылетят три центральных защитника «Юнайтед» – и они не выиграют. В целом, так оно и есть на протяжении всего сезона. Но суть сезона в том, что нельзя отделить отрицательные стороны от положительных и сказать, что мы почти добились результата.

Когда мы потеряли центральных защитников, то, образно говоря, нам сломали ногу, но нам все равно удавалось выигрывать матчи. Эти победы не всегда были убедительными, но тем не менее мы выигрывали, забивали. Молодые ребята не были готовы играть в центре обороны, нам пришлось переквалифицировать хавбеков в центральных защитников, и это сломало нам позвоночник. Все разрушилось», – приводит слова Клоппа Goal

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Большую часть сезона «Ливерпуль» провел без Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Команда Клоппа занимает четвертое место в АПЛ за тур до финиша.

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