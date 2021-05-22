Полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли замечен в пьяным в дорогом лондонском ресторане May Fair Kitchen. Баркли сидел в заведении с приятелем, а после того, как они вышли освежиться на улицу, обратно их не пустили.

«Росс Баркли был истощен. Его вежливо попросили уйти, но они вернулись, спотыкаясь возле столов. Сотрудники службы безопасности заметили его и провели в главное фойе. Он разозлился, это почти перешло в драку, вышибала просто оттолкнул их с дороги. Некоторые такси тогда отказались его отвезти, потому что он был очень пьян. Было неловко», – приводит слова очевидца The Sun

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Баркли выступате за «Виллу» в аренде, права на него принадлежат «Челси».

В этом сезоне Росс провел 26 матчей в АПЛ, забил три мяча и сделал один ассист.

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