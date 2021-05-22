До финиша АПЛ остался всего один тур – чемпион уже определен, вылетевшие в Чемпионшип команды тоже. Главная интрига – кто кроме «Сити» и «МЮ» попадет в Лигу чемпионов, а кто квалифицируется в Лигу Европы и Лигу конференций.

Лига чемпионов

На две оставшиеся путевки в групповую стадию Лиги чемпионов претендуют три клуба – «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер». Лондонцы занимают третью строчку с 67-ю очками, в заключительном туре АПЛ «Челси» предстоит сыграть на выезде с «Астон Виллой». В случае победы команда Томаса Тухеля забронирует третье место и автоматически попадет в групповой этап главного еврокубка. Но поражение или ничья «синих» в Бирмингеме открывают варианты для «Ливерпуля» и «Лестера», у которых по 66 баллов.

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«Красные» играют дома с «Кристал Пэлас», и смогут обойти «Челси» в случае своей победы и потери очков командой Тухеля. Другой претендент – «Лестер», который имеет очков столько же, сколько и «Ливерпуль», но идет пятым. В борьбе за выход в ЛЧ «лисам» придется тяжелее всего – им предстоит домашний матч против «Тоттенхэма», который рвется в Лигу Европы. Выйти на третье место можно лишь при условии победы над «шпорами» с условием потери очков «Ливерпулем» и «Челси».

Впрочем, «синие» могут попасть в Лигу чемпионов даже после поражения от «Астон Виллы» и падения на пятое место. Для этого «Челси» нужно победить в финале Лиги чемпионов 29 мая. А в случае победы «Арсенала» в финале Лиги Европы, в следующем сезоне в ЛЧ будут играть «Челси», «Арсенал» и топ-2 АПЛ – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Исход, против которого категорически против «Ливерпуль» и «Лестер».

Тьяго Силва и Тимо Вернер, «Челси» Фото: Getty Images

Лига Европы и Лига конференций

Поскольку победители Кубка Англии и Кубка лиги – «Лестер» и «Манчестер Сити» соответственно, гарантированно финишируют в топ-6, шестое место сыграет в Лиге Европы, а в Лигу конференций попадет команда, занявшая седьмое место.

Но если «Челси» победит в финале ЛЧ и займет при этом пятое место в АПЛ, и шестая, и седьмая команды отправятся в Лигу Европы. А в случае победы обоих лондонских клубов в еврофиналах, в следующем сезоне в ЛЧ будут играть «Челси», «Арсенал» и топ-2 АПЛ. Четвертая команда лиги отправится в Лигу Европы вместе с пятой, а шестая сыграет в Лиге конференций – седьмое место при таком исходе в еврокубках не сыграет.

Самый простой исход случится, если «Челси» войдет в топ-4. Тогда пятое и шестое места сыграют в Лиге Европы, а седьмое – в Лиге конференций. Именно за такой расклад нужно болеть «Вест Хэму», «Эвертону» и «Тоттенхэму», которые претендуют на последние еврокубковые места.

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