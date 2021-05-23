«Ливерпуль» и «Лестер» попали в первую четверку чемпионата Англии-2020/21.
В матчах 38-го тура Премьер-лиги «красные» обыграли «Кристал Пэлас» за счет двух голов Садио Мане – 2:0. «Челси» уступил на выезде «Астон Вилле» – 1:2. «Лестер» после двух голов Джейми Варди вел в счете с «Тоттенхэмом», но сначала Каспер Шмейхель срезал мяч в свои ворота, а затем Гарет Бэйл сделал дубль в последние 15 минут – 4:2.
«Ливерпуль» с «Челси» отцепили от главного еврокубка «Лестер». Перед стартом заключительного тура «лисы» шли на пятой позиции и набрали равное количество очков с мерсисайдцами.
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Вместе с «Лестером» в Лиге Европы сыграет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» после волевой победы над «Лестером» сохранил седьмую строчку и попал в Лигу конференций УЕФА.
- Помимо «Ливерпуля» и «Челси» в четвертку от АПЛ попали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- Групповой этап Лиги чемпионов-2021/21 стартует 14 сентября.
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