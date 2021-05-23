Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил дубль в последнем матче за «горожан» на «Этихаде». В матче 38-го тура АПЛ аргентинец вышел на замену на 65-й минуте встречи вместо Рияда Мареза.

Первый мяч Агуэро вонзил спустя шесть минут: после отбора Фернандиньо Серхио ворвался в штрафную, обошел защитника и попал прямо в угол. Второй гол случился еще через пять минут, а ассистировал снова бразильский опорник, который увидел Агуэро штрафной и сделал точный заброс. Аргентинцу оставалось переправить мяч в верхний угол.

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Благодаря дублю в последнем матче Агуэро побил рекорд Уэйна Руни. Аргентинец забил 184 мяча за один клуб – это больше, чем у любого другого игрока в истории АПЛ.

Агуэро перешел в «Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года за 40 млн евро.

В составе клуба он завоевал пять чемпионатов Англии, один Кубок, три Суперкубка и шесть Кубокв английской Лиги.

За карьеру в «Манчестер Сити» аргентинец провел 389 матчей, забил 260 мячей и сделал 73 ассиста.

В игре с «Эвертоном» (5:0) футболисту дали звание лучшего игрока матча.

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