В Англии до последнего не было ясно, кто попадет в топ-4 и получит место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ливерпуль», «Челси» и «Лестер» боролись до финальных минут, и ситуация в гонке за два слота в главном еврокубке менялась каждые 600 секунд.

Чемпионская гонка

Чемпионат Англии Агуэро побил рекорд Руни в последнем матче за «Сити» в АПЛ ЧАС НАЗАД

Ее не было – «Манчестер Сити» еще 11 мая обеспечил третий титул АПЛ за четыре года. «Горожане» смерчем прошлись по «Эвертону» на «Этихаде» и вдобавок спродюсировали красивую историю. Оставшемуся в запасе Серхио Агуэро устроили почетный коридор перед последним матчем за «Сити», Кун во второй половине вышел на замену и за 11 минут сделал дубль. Ушел как король.

Кто попал в Лигу чемпионов?

Томас Тухель, «Челси» Фото: Getty Images

Те же, кто и стояли в первой четверке перед заключительным туром, – «Ливерпуль» и «Челси». Но мерсисайдцы без нервов обыграли «Кристал Пэлас» на «Энфилде» (дубль у Садио Мане) и легко обеспечили себе место в ЛЧ. «Синие» же получили гол от воспитанника собственной академии Бертрана Траоре перед перерывом, а в полете за мячом травму получил Эдуар Менди. Вместо него на замену вышел Кепа Аррисабалага, и уже он с пенальти присел на 0:2.

Удивительно, но даже с поражением со счетом 1:2 лондонцы запрыгнули в топ-4. Они в лайве опережали «Лестер» по разнице мячей. «Лисы» дважды вели в матче с «Тоттенхэмом» (дубль у Джейми Варди). Но под давлением Санчеса Шмейхель сначала закинул мяч в свои, а затем оборона пустила Кейна к воротам, Харри сбросил под удар Бэйлу, и валлийский гольфист издали расстрелял пустой створ. В добавленное время Гарет еще сделал дубль и расшиб «лис» – 4:2.

Брендан Роджерс за два сезона держал команду в топ-4 69 из 78 туров, но оба раза остался пятым. В Лиге чемпионов от Англии сыграют «Ливерпуль» и «Челси».

Кто попал в Лигу Европы?

Каспер Шмейхель, «Лестер» – «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Собственно, «Лестер» – им не хватило одного очечка до главного еврокубка, а голкипер «Челси» Кепа при счете 1:2 даже получил желтую карточку за затяжку времени. Вот настолько лондонский клуб боялся пятой строчки. А вместе с «лисами» в групповом этапе ЛЕ сыграет другая столичная фирма – «Вест Хэм». «Молотки» разнесли «Саутгемптон» со счетом 3:0 (дубль у Пабло Форнальса) и окончательно забукали шестое место в чемпионате.

Кто попал в Лигу конференций?

За нее тоже шла мощная битва. Из-за того, что «Тоттенхэм» уступал в счете на «Кинг Пауэр Стэдиум» до 76-й минуте, на седьмую позицию сенсационно вырвался «Арсенал». «Канониры» спокойно прихлопнули «Брайтон» (дубль у Николя Пепе) и вроде бы опередили врагов из Северного Лондона. Но затем автогол Шмейхеля и дубль Бэйла принесли «Тоттенхэму» три очка, и «шпоры» вернулись в топ-7 и станут хэдлайнерами слабейшего еврокубка УЕФА. «Арсенал» второй год подряд остался восьмым и впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках.

Кто вылетел

Это тоже было известно заранее – «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед» распрощались с элитой, причем последний из них помахал ручкой Премьер-лиге еще 10 мая.

Кто поднимется из Чемпионшипа

Совершенно точно в АПЛ-2021/22 сыграют «Норвич» и «Уотфорд» – они вернулись в вышку после годичного отсутствия. За последний слот в главной лиге Англии сыграют на «Уэмбли» «Брентфорд» и «Суонси». Они финишировали на третьем и четвертом местах в британском пердиве и 29 мая встретятся в решающем матче плей-офф.

Кто взял индивидуальные награды

Харри Кейн, «Лестер» – «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом стал Харри Кейн. Звезда «Тоттенхэма» забила и сделала результативный пас в игре с «Ливерпулем». Так форвард сборной Англии обошел по голам Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (23 банки), а по ассистам уделал Бруну Фернандеша из «МЮ» (14 передач). Кейн стал первым за 27 лет, кто победил в гонке голеадоров и плеймейкеров. В сезоне-1993/94 лидером в обоих чартах стал Энди Коул из «Юнайтед», и теперь Харри повторил результат великого страйкера «красных дьяволов».

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