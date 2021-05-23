Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заплакал во время интервью, когда говорил об уходе Серхио Агуэро.

«Он особенный человек для всех нас. Он такой славный. Он мне очень помог, его не заменить. В этом клубе было много игроков, таких как Джо Харт и Давид Сильва, которые помогли нам стать таким клубом – тем, чем он является. Мы помогли его наследию, и он показал свое мастерство за 20 минут», – сказал Гвардиола после матча Sky Sports.

Чемпионат Англии Бэйл отцепил «Лестер», «Челси» – в ЛЧ. Бешеный финал АПЛ 2 ЧАСА НАЗАД

Серхио Агуэро вышел на 65-й минуте матча с «Эвертоном» и оформил дубль за 11 минут. Аргентинец превзошел рекорд Уэйна Руни, забив больше всех мячей за один клуб АПЛ.

В составе клуба Агуэро завоевал пять чемпионатов Англии, один Кубок, три Суперкубка и шесть Кубокв английской Лиги.

Чемпионат Англии Агуэро побил рекорд Руни в последнем матче за «Сити» в АПЛ 3 ЧАСА НАЗАД