«Челси» направил жалобу в английскую Премьер-лигу после того, как автобус команды задержали на 15 минут перед матчем против «Астон Виллы».

Автобус «синих» остановили на парковке – сотрудники охраны сообщили, что у них нет разрешения на проезд от начальника службы безопасности. Задержка взбесила Томаса Тучела и его игроков, особенно после того, как они увидели двух стюардов, которые ели мороженое с хлопьями и малиновым соусом вместо того, чтобы решать проблему.

После 15-минутной задержки автобусу «Челси» позволили заехать на территорию. В клубе хотели, чтобы начало матча было отложено, но запрос отклонили, так как все матчи последнего тура должны начаться синхронно, сообщает Daily Mail

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