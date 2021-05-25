«Тоттенхэм»» готов вернуть на пост главного тренера Маурисио Почеттино, который в данный момент возглавляет «ПСЖ».
По информации The Independent, камбэк 48-летнего Почеттино может убедить нападающего Харри Кейна остаться в команде. Сообщается, что сам аргентинский тренер также не против возвращения – работа в «ПСЖ» оказалась более сложной, чем он ожидал.
- Почеттино работал в «Тоттенхэме» в 2014-2019 годах. Не выиграл ни одного трофея, но довел команду до финала Лиги чемпионов.
- С «ПСЖ» коуч взял Кубок и Суперкубок Франции.
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