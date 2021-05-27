Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» уже этим летом.

Манкунианцы готовы на обмен с клубом из Турина: чтобы заполучить Криштиану, «МЮ» согласен расстаться с Полем Погба. При этом «Ювентус» не собирается удерживать Роналду, если тот захочет покинуть клуб, утверждает Tuttosport

В Италии Роналду по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны. В сезоне-2020/21 Криш стал лучшим бомбардиром Серии А впервые после переезда в Турин.

За три сезона в «Ювентусе» португалец ни разу не смог пройти с клубом в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала.

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