Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить «Тоттенхэм».
Английский клуб надеется на возвращение из «ПСЖ» Маурисио Почеттино, но если аргентинец ответит отказом, то в качестве альтернативного варианта рассматривается 46-летний Ребров, который спустя 25 лет вернул «Ференцварош» в Лигу чемпионов. Об этом сообщают источники Tutto Mercato Web.
- Ребров возглавляет «Ференцварош» с 2018 года. До этого он работал с украинскими клубами и саудовским «Аль-Ахли».
- «Тоттенхэм» после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года временно тренирует 29-летний Райан Мэйсон.
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