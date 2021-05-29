«Брентфорд» обыграл «Суонси» в финале плей-офф Чемпионшипа (2:0) и стал третьим участником английской премьер-лиги сезона-2021/22.

В составе «Брентфорда» по мячу забили Иван Тоуни с пенальти на 10-й минуте и Эмилиано Маркондес на 20-й минуте. У «Суонси» на 65-й минуте прямую красную карточку получил Джей Фултон.

«Брентфорд» впервые в истории сыграет в АПЛ. Команда заняла в Чемпионшипе третье место, а в полуфинале плей-офф обыграла «Борнмут» по сумме двух встреч (0:1, 3:1).

Напрямую в АПЛ вышли «Норвич» и «Уотфорд».

В прошлом сезоне «Брентфорд» также стал третьим в Чемпионшипе, дошел до финала плей-офф, но проиграл «Фулхэму» 1:2.

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