Руководство лондонского «Челси» начнет переговоры о продлении контракта с Томасом Тухелем – клуб доволен результатами главного тренера.

Руководство лондонцев в ближайшие дни предложит немецкому специалисту долгосрочный контракт: действующий договор между сторонами истекает 30 июня 2022 года. Журналист Фабрицио Романо сообщает , что «Челси» открыт для переговоров и в команде довольны результатами.

Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021-го и подписал контракт на 18 месяцев. Команда набрала 67 очков и заняла лишь четвертое место в таблице АПЛ. В Европе Тухель добился больших результатов: под руководством немца «синие» в финале обыграли «Манчестер Сити» (1:0).

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Томас уже доходил до финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2019/20, но уступил мюнхенской «Баварии».

Для «Челси» это второй трофей ЛЧ за всю историю клуба.

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