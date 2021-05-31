Немецкий тактик привел «Челси» к финишу в первой четверке АПЛ и триумфу в ЛЧ. Однако Томас Тухель планирует стать еще сильнее в следующем сезоне. Для этого он собирается укрепить «Челси» и как можно скорее подписать новых игроков.

Роман Абрамович спонсировал всплеск расходов в 2020 году на Кая Хаверца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша и Эдуара Менди. Goal сообщает, что руководство лондонцев не совсем довольно их прогрессом в команде. Поэтому в летнее трансферное окно средства будут распределены намного тоньше. «Никогда не отрицать перемен – это самое главное», – заявил Тухель.

Несмотря на успешный сезон в Лиге чемпионов, в клубе заметили, что только два игрока достигли двузначных показателей по системе гол плюс пас (Тимо Вернер – 14, Мейсон Маунт – 11). Тэмми Абрахам и Оливье Жиру, похоже, покинут команду, потому что не получают регулярного игрового времени.

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Главной целью лондонцев является звезда «Тоттенхэма» Харри Кейн. Также «Челси» нравится вариант с Эрлингом Холанном из дортмундской «Боруссии». Тухель хотел бы видеть в команде бывшего игрока «синих» Ромелу Лукаку, который провел блистательный сезон в «Интере».

Также «Челси» ведет переговоры о продлении контрактов самого Тухеля и полузащитника Н'Голо Канте.

В 2020 году «синие» потратили на трансферы 223,2 млн евро.

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