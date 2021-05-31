«Манчестер Сити» намерен внести существенные изменения в составе команды грядущим летом.

По информации The Athletic , на планы клуба и главного тренера Хосепа Гвардиолы не повлияло поражение в финале Лиги чемпионов от «Челси» – перестройка была намечена заранее. В ближайшее трансферное окно «Сити» могут покинуть четверо футболистов: Эмерик Лапорт, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус и Рияд Марез. Сообщается, что первые трое ранее выражали недовольство игровым временем, которое они получали в сезоне-2020/21, и потому сами готовы уйти из клуба.

Усилить состав «Сити» планирует покупкой Джека Грилиша у «Астон Виллы», а также подписанием Харри Кейна из «Тоттенхэма».

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По итогам сезона-2020/21 «Манчестер Сити» завоевал 2 трофея: АПЛ и Кубок лиги.

В первом в истории клуба финале ЛЧ «горожане» проиграли «Челси» со счетом 0:1.

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