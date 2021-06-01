Трудно представить, что нового можно рассказать об Алексе Фергюсоне. Лучшие британские журналисты посвятили легенде сотни статей и десятки книг, он сам написал две автобиографии, а раскрывшиеся под его руководством звезды от Райана Гиггза до Криштиану Роналду не раз в подробностях вспоминали все запоминающиеся эпизоды с участием крестного отца «Манчестер Юнайтед».

Закаленный детством и юностью в судостроительном районе Глазго Говане Ферги прославился менталитетом победителя и жесткими решениями. Он выводил конкурентов из себя играми разума, грамотно анализировал характер игроков и вдохновлял на волшебные камбэки, влиял на судей и уничтожал назойливых корреспондентов на пресс-конференциях. Принципиально не позволял ни одному игроку оказаться важнее команды. Прощал любые выходки Эрику Кантона, но бесился из-за медийности Дэвида Бекхэма.

Чтобы знать наизусть основные тезисы истории сэра Алекса, необязательно восхищаться «Манчестер Юнайтед». Шотландец оставил в английском футболе слишком большой след, чтобы кого-то из погруженных в тему зрителей потрясли подробности его жизни, карьеры и методы. Создатели нового байопика о Ферги не пытаются раскрыть секреты и не претендуют на откровения. Они вспоминают популярные факты и подробности, но делают это через призму кровоизлияния в мозг, из-за которого сэр Алекс три года назад оказался на грани жизни и смерти.

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Даже хейтеры Фергюсона, фанаты «Ливерпуля» и «Ман Сити» едва ли усомнятся в сильном характере человека, который привел «Юнайтед» к 13 титулам чемпиона Англии. Для его сына и режиссера фильма Джейсона драматичный эпизод 5 мая 2018 года стал очередным – вероятно, самым убедительным – доказательством несгибаемой силы воли. В документалке параллельно развиваются две сюжетные линии: рассказ о жизни Ферги и воспоминания его самого и семьи об инсульте.

Внезапный обморок, риск умереть или вернуться домой беспомощным слабоумным стариком – все эти факторы стали для Алекса поводом переосмыслить жизнь и осознать ценность ключевых событий. Врачи оценивали вероятность его спасения в 20%, а из пятерых пациентов с инсультом, поступивших в тот день, трое погибли. Однако сам шотландец в больнице больше всего боялся не умереть, а потерять память и превратиться в обузу для близких.

Несколько лет спустя здоровый, бодрый и сосредоточенный Фергюсон рассказывает на камеру, как перед операцией называл родственников, друзей, футболистов – всех, кто приходил в голову, лишь бы получше запомнить имена. Даже когда ему дали записную книжку, чтобы он записал в нее все, что опасается забыть, сэр Алекс трижды вывел трясущимися руками среди бессвязного потока скачущих букв слово «помнить». Прошлое и его роль в формировании личности такого масштаба становятся главный лейтмотивом фильма.

Харри Магуайр и Алекс Фергюсон на премьере документального фильма Фото: Getty Images

Чудесное спасение Ферги идеально вписывается в его историю, которая состоит из преодоления трудностей: сомнения насчет футбольного будущего из-за статуса запасного в «Сент-Джонстоне», мысли об иммиграции в Канаду, двухлетняя ссора с отцом из-за пристрастия к выпивке и плохой дисциплины, звонки хейтеров, которые предлагали ему убраться из «Ман Юнайтед» после нескольких сезонов без трофеев.

Одна из самых драматичных сюжетных линий связана с короткой карьерой Алекса в «Рейнджерс». Когда его пригласили в любимую команду детства, Фергюсон был в восторге, но ситуация быстро изменилась: болельщики и боссы затравили талантливого нападающего за женитьбу на католичке. За «Джерс» в основном болели протестанты, и отношения Алекса с иноверкой на «Айброкс» посчитали предательством.

Фергюсону пришлось перейти из главного клуба Шотландии в маленький «Фалкирк». Трудно представить отчаяние человека, карьера которого пошла под откос из-за нетерпимости, однако именно подобные моменты отчаяния закалили Алекса и сделали его собой – упрямым цепким мастодонтом, которого не сокрушил даже инсульт. Главная идея фильма простая и искренняя, как и сам Ферги: даже после сокрушительных падений нужно подниматься и идти дальше.

Добиться чего-то значительного можно, лишь накопив опыт ошибок и провалов, а единственный путь к успеху – умение одержимо трудиться, несмотря ни на что. В этих тезисах нет ничего оригинального, но из уст реализовавшего их в недружелюбном английском футболе Фергюсона мотивационные лозунги звучат намного убедительнее, чем на лекциях коучей личностного роста.

Еще одна мощная особенность фильма – патологическая честность сэра Алекса. Он не выставляет себя безупречным супергероем, безобидным старичком или идеальным семьянином. Наоборот, признается, что в «Абердине» его мотивировало не желание добиться чего-то значимого с маленьким клубом, а злость и обида на «Рейнджерс» за бесславное изгнание. Больше всего сожалеет о том, что недостаточно времени проводил с сыновьями и не помогал жене их воспитывать.

Алекс Фергюсон с семьей в 1977-м Фото: Getty Images

Самый трогательный момент фильма – не детская радость от победы в финале ЛЧ против «Баварии» благодаря двум угловым Бекхэма и не европейский триумф «Абердина», а чтение письма, которое преданный муж написал супруге еще в больнице. В коротком послании все еще растерянный Ферги извиняется за частое отсутствие и восхищается стойкостью Кэти.

Его футбольная философия сводилась к дисциплине – правильный подход к работе вселял в игроков уверенность, которая помогала добывать нереальные камбэки и выкручиваться из безвыходных ситуаций. Его главная роль – не нянька, не воспитатель и не психолог, а менеджер. Босс, главная задача которого – не поразить журналистов новой схемой или восхитить болельщиков верностью принципам, а победить. «Забудьте все умные передачи и технические приемы, – говорит он в фильме. – Без победы все это пустая трата времени». Эти слова постаревший сэр Алекс чеканит так же четко, как и 10 лет назад, когда он еще возглавлял «Юнайтед».

Фергюсон признает, что выходил из себя, ошибался и принимал трудные решения, даже если они разрушали чужие карьеры. Самый яркий пример – финал Кубка Англии в сезоне-1989/90. Матч против «Кристал Пэлас» завершился вничью (3:3) из-за ошибок вратаря «МЮ» Джима Лейтона. На положенную по регламенту переигровку Фергюсон без колебаний исключил из состава голкипера, который последовал за ним из «Абердина», и выпустил вместо него дублера Леса Сили.

Когда тренер объявил Лейтону, что тот не попал в старт, тот разрыдался и обиделся, но даже ссора со старым другом не повлияла на решимость Алекса. Шотландец оказался прав, и «Юнайтед» взял первый трофей под его руководством благодаря минимальной победе.

Алекс Фергюсон и Райан Гиггз Фото: Getty Images

«Игроки всегда ищут легкие пути, – рассуждает Фергюсон в фильме. – Если ты простишь ему слабую игру или плохое выступление на тренировке, он перестанет стараться». Гиггз признается, что иногда тренер закатывал сцены, после которых его хотелось ударить, но тут же признается, что участием и авторитетом Алекс заменил ему ушедшего из семьи отца.

Пережитые провалы и умение с ними справляться сделали шотландца безжалостным, но в то же время человечным и настоящим. Именно сочетание этих качеств предопределило его успех в «Манчестере» и сделало великим. Возможно, оно же спасло ему жизнь и сохранило память в мае 2018 года, когда железный менеджер на пенсии одержал главную победу.

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