Опубликовано 01/06/2021 в 12:03 GMT | Обновлено 01/06/2021 в 12:04 GMT

Английская Премьер-Лига подводит итоги сезона-2020/21.

АПЛ представила

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из восьми игроков, которые номинированы на звание лучшего по итогам минувшего сезона. В список вошли: Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ АПЛ? Кевин Де Брёйне Рубен Диаш Бруну Фернандеш Джек Грилиш Харри Кейн Мэйсон Маунт Мохаммед Салах Томаш Соучек

Также Английская Премьер-лига назвала 5 претендентов на приз лучшему тренеру сезона. В финальное голосование попали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьельса («Лидс»). Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ, «МЮ» с Сульшером занял второе место в таблице, «Лестер» Роджерса занял пятое место и не попал в Лигу чемпионов, но выиграл кубок Англии, Мойес с «Вест Хэмом» стал 6-м, а «Лидс» Бьельсы финишировал на 9-м месте, набрав больше всего очков (59) за 20 лет для команд, вышедших в АПЛ

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ АПЛ? Пеп Гвардиола Оле-Гуннар Сульшер Брендан Роджерс Дэвид Мойес Марсело Бьелса

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По итогам прошлого сезона АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити», набравший 86 очков. Тройку лучших бомбардиров составили Кейн (23 гола), Салах (22) и Фернандеш (18).

Лучшим игроком АПЛ 2020 года был признан Мохаммед Салах, лучшим тренером тогда стал Юрген Клопп.

Голосование проводится как среди капитанов клубов чемпионата Англии и экспертов, так и среди болельщиков, которые могут выбрать лучшего исполнителя сезона на сайте EA Sports.

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