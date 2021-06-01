Агенты итальянского тренера ведут переговоры с руководством «Эвертона» о расторжении контракта, что, скорее всего, станет последним шагом перед заключением соглашения с «Реалом».
Карло Анчелотти не хочет выдвигать руководству клуба из Мадрида высоких требований по контракту. На данный момент 61-летний итальянский специалист в шаге от назначения на должность главного тренера мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо.
Зинедин Зидан покинул пост в конце мая, и руководство хочет как можно скорее назначить нового главного тренера команды, чтобы приступить к усилению состава на следующий сезон.
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Анчелотти может вернуться в «Реал» (Marca)
- Карло Анчелотти уже работал с «бланкос» с 2013-го по 2015 год. Он выиграл с «Реалом» 4 трофея.
- Под руководством Карло «Эвертон» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ и не попал в еврокубки.
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