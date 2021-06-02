Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Эвертон».
Стиви Джи находится в списке кандидатов на пост тренера команды, которую покинул Карло Анчеллотти. Среди его конкурентов – Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Паулу Фонсека, Эрик тен Хаг и Роберто Мартинес, сообщает The Athletic.
- Стивен Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», он играл в составе команды с 1998 по 2015 год.
- С мерсисайдцами футболист завоевал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, а также Кубок и два Суперкубка УЕФА.
- В сезоне-2021/22 Джеррад получил первый трофей как тренер, взяв золото шотландского Премьершипа с «Рейнджерс».
Чемпионат Англии
Злость и удаление за 38 секунд. Худший матч в карьере Джеррарда
Лига Европы УЕФА
«Славия» требует Джеррарда свидетелем по делу об избиении
Чемпионат Шотландии
«Рейнджерс» прошли ад. Банкротство, Джеррард и чемпионство