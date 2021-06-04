Лондонский «Челси» объявил о продлении сотрудничества с немецким главным тренером команды Томасом Тухелем до 2024 года.
Как сообщает официальный сайт «синих», контракт был продлен благодаря победе в Лиге чемпионов – такое условие было оговорено с Тухелем, когда он принял команду в январе.
«Не могу представить повода лучше для продления контракта. Я благодарен за этот опыт и счастлив оставаться частью семьи «Челси», – сообщил Тухель.
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- Томас возглавил «Челси» 26 января, первоначально подписав договор до лета 2022-го. В тот момент «синие» шли на десятом месте.
- В последнем туре АПЛ команда Тухеля не без труда отстояла четвертую строчку, а спустя неделе триумфально выиграла Лигу чемпионов.
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