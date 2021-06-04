«Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести полузащитника «Барселоны» Илайша Морибу. У 18-летнего футболиста остался один год до окончания контракта с каталонцами.

«Барселона» пыталась заключить с Морибой долгосрочное соглашение, однако представители молодого футболисты предъявили слишком завышенные требования. Руководство клуба не намерено их выполнять. В данный момент у Морибы контракте есть пункт о выкупе за 100 млн евро, но «Барселона» готово продать его дешевле, чтобы следующим летом перспективный юниор не уехал бесплатно, сообщает Mundo Deportivo

Контракт Илайша Морибы истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.

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