Официальный сайт лондонского «Челси» сообщил о продлении контрактов c двумя игроками – 36-летним бразильцем Тьяго Силвой и 34-летним французом Оливье Жиру. Они остаются в команде еще на один год.
Из неприятного для фанатов «синих» – клуб объявил о расставании с вратарем Вилли Кабальеро.
Лига чемпионов УЕФА
Абрамович потратил 250 млн, но был прав. Новички «Челси» решают
- В минувшем сезоне Силва сыграл 23 матча и забил 2 мяча. Жиру провел 17 игр и забил 4 мяча.
- Жиру перешел в стан «синих» в 2018 году из «Арсенала» и выиграл с клубом Лигу Европы и Лигу Чемпионов. Силва приехал в «Челси» в августе 2020 года, покинув «Пари Сен-Жермен», в котором провел 8 лет.
Лига чемпионов УЕФА
Жиру выразил респект Куртуа за сэйв после удара Вернера
Лига чемпионов УЕФА
«Червь!» Жена Силвы оскорбила Вернера из-за игры с «Реалом»