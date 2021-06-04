Официальный сайт лондонского «Челси» сообщил о продлении контрактов c двумя игроками – 36-летним бразильцем Тьяго Силвой и 34-летним французом Оливье Жиру. Они остаются в команде еще на один год.

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В минувшем сезоне Силва сыграл 23 матча и забил 2 мяча. Жиру провел 17 игр и забил 4 мяча.

Жиру перешел в стан «синих» в 2018 году из «Арсенала» и выиграл с клубом Лигу Европы и Лигу Чемпионов. Силва приехал в «Челси» в августе 2020 года, покинув «Пари Сен-Жермен», в котором провел 8 лет.

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