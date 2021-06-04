Антонио Конте, чьи пути с миланским «Интером» разошлись еще в прошлом месяце, не спешит принимать решение о своем будущем. Сначала итальянский тренер отклонил выгодное предложение мадридского «Реала», а теперь, похоже, «Тоттенхэм» не соответствует требованиям 51-летнего специалиста.

Как сообщает Football Italia , Конте передумал принимать предложение «шпор». Спортивный проект клуба не убедил тренера – он опасается, что после летнего трансферного окна у «Тоттенхэма» будет неконкурентоспособный состав. Больше всего Антонио расстраивает возможный уход из команды Харри Кейна.

Конте ушел из «Интера», потому что не хотел принимать клуб, который настойчиво требовал сокращения состава и зарплат. Так как «Тоттенхэм» находится не в лучшем положении, алленаторе сомневается, будет ли разумным возглавить английский клуб. Он еще не принял решение, но дал понять, что ситуация ему не нравится.

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Ранее сообщалось, что англичане даже готовы изменить схему и привлечь спортивного директора «Ювентуса» Паратичи, чтобы заинтересовать Конте. Но, похоже, этого недостаточно.

Под руководством Антонио Конте миланский «Интер» стал чемпионом впервые за 11 лет.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

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