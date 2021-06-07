Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучших игроков сезона АПЛ.

В номинации на звание лучшего футболиста чемпионата Англии-2020/21 победил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Вместе с бельгийцем за награду соперничали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»). Де Брёйне выиграл звание игрока сезона по версии PFA второй год подряд.

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Лучшим молодым футболистом АПЛ сезона-2020/21 стал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Впервые в эпоху Премьер-лиги победители в главных номинациях PFA представляют один клуб. В борьбе за приз Фоден опередил Букайо Сака («Арсенал»), Деклана Райса («Вест Хэм»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Мэйсона Маунта («Челси») и Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль»). К слову, именно Трент был признан PFA лучшим молодым футболистом по итогам минувшего сезона.

Также PFA представила сборную сезона-2020/21. В нее вошли Эдерсон («Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Илкай Гюндоган, Кевин де Брёйне (все – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн и Хынмин Сон (оба – «Тоттенхэм»),

Победитель определяется по результатам голосования среди членов профсоюза футболистов Англии – Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

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