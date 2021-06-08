Опубликовано 08/06/2021 в 08:39 GMT

Пост председателя Футбольной ассоциации Англии впервые в истории займет женщина. С января 2022 года FA возглавит 57-летняя Дебби Хьюит.

Женщину единогласно выбрала группа из семи членов организации, возглавляемая независимым неисполнительным директором Кейт Тинсли. После утверждения кандидатуры Хьюит сменит временного председателя FA Питера Маккормика.

«Я рада, что меня избрали на должность председателя Футбольной ассоциации Англии. Как показали события последних месяцев, это важный момент для английского футбола, у всех заинтересованных сторон есть четкая цель обеспечить долгосрочное благополучие игры на всех уровнях», – приводит слова Хьюит пресс-служба FA

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Хьюит занимала пост исполнительного директора Королевского автоклуба Великобритании. В данный момент она работает неисполнительным председателем Visa Europe, The Restaurant Group plc, BGL Group и White Stuff.

Осенью 2020 года должность председателя FA покинул Грег Кларк, который использовал фразу «цветные футболисты» в речи о расизме в футболе. Такая формулировка вызвала в обществе неоднозначную реакцию.

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