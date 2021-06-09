Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью порассуждал на тему титулов, которые он выигрывал со своими клубами. И вспомнил об увольнении из «Тоттенхэма» накануне финала Кубка английской Лиги.

«Сколько трофеев я выиграл за карьеру? 25 с половиной. Половина – это финал, в котором я так и не сыграл с «Тоттенхэмом». Вы можете спросить у парней, которые сыграли много финалов в карьере, и все ответят, что пробиться туда – мечта. И неважно, это твой первый финал, 20-й, или 50-й. Финал – всегда мечта.

А финал на «Уэмбли» – это больше чем мечта. Я первым играл на новом «Уэмбли», и каждый раз, когда я туда приезжаю – это больше чем мечта. И возможность выиграть там трофей с клубом, у которого не так много титулов – это мечта в двойном размере. Я из тех парней, которые просто желают всем добра, уходя из клуба. Но забавно, что я могу сказать: у меня 25 с половиной титулов. Потому что это уникальный случай в моей карьере: не сыграть в финале, хотя я выиграл право попасть туда», – сказал Моуринью в интервью The Sun

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58-летний португалец был назначен главным тренером «шпор» вместо Маурисио Почеттино в ноябре 2019 года.

Спустя 17 месяцев Моуринью был отправлен в отставку. Он не завоевал с «Тоттенхэмом» ни одного трофея.

В финале Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» без Моуринью проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

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