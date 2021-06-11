Спортивная стратегия, разработанная на западном побережье Америки, помогла локальному клубу из западного Лондона пробиться в самую денежную лигу в мировом футболе. «Брентфорд» обыграл «Суонси Сити» в финале плей-офф Чемпионшипа и заработал первый в истории промоушн в Премьер-лигу, а вместе с ним – сотни миллионов евро доходов от продажи прав на телетрансляции и спонсорства.

Предстоящий сезон станет для клуба первым в высшем английском дивизионе за более чем 70 лет. Лифт в АПЛ – награда для помешанного на данных владельца Мэтью Бенхама, купившего контрольный пакет акций команды почти 10 лет назад.

Выпускник Оксфордского университета и бывший сотрудник Bank of America изменил «Брентфорд» – он использует продвинутую аналитику для выявления талантов, упущенных традиционными методами скаутинга. Бенхам спонсировал клуб с 2007 года, когда команда барахталась в четвертом дивизионе. Последующий взлет лондонцев на верхушку футбольной пирамиды вышел настолько впечатляющим, что Мэтью заслужил сравнение с Билли Бином – тем самым функционером из бейсбольного «Окленд Атлетикс», которого сыграл Брэд Питт в «Маниболе».

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Мужчин объединяют методы на пути к успеху – оба помешались на продвинутой статистике и в условиях ограниченных финансов прокачали клубы за счет выгодной продажи игроков. С 2012 года «Брентфорд» вложил около 76 млн евро в покупку футболистов, а на их продажах заработал почти 200 млн.

Только за последние пару лет «пчелы» сочненько обогатились на трансферах в АПЛ. Нил Мопе в 2019 году перешел в «Брайтон» за 22,2 млн евро, а прошлым летом команда завернула в Премьер-лигу сразу двух игроков. Саид Бенрахма отправился в «Вест Хэм», «молотки» заплатили 5,5 млн евро за аренду и докинули еще 27,5 в конце сезона на полноценный выкуп. Олли Уоткинс перешел в «Астон Виллу» за 34 млн евро, оформил 14+5 в первом сезоне и дебютировал за сборную Англии.

Deloitte оценил потенциальные доходы победителя плей-офф Чемпионшипа в 324,5 млн евро за пять лет – в случае, если клубу удастся закрепиться в АПЛ с первой попытки. Годовой финансовый отчет «Брентфорда» от 30 июня 2020 года зафиксировал прибыль в 16 млн евро без учета последующих продаж игроков. В самой денежной лиге мира модель Бенхама позволит ему быстро отбить многолетние вложения.

«Брентфорд» Фото: Getty Images

Мэтью – давний фанат клуба – стал его потенциальным владельцем в 2009 году. Он заключил партнерское соглашение с трастом болельщиков, который на тот момент руководил командой. В 2012-м Бенхам выкупил контрольный пакет акций и с тех пор вложил в актив более 115 млн евро из своего кармана. Изменения коснулись не только управления: «пчелы» заиграли в захватывающий атакующий футбол на контрасте с тягомотиной прошлых лет.

«Бенхам сказал фанатам, что у него есть стратегия, и позвал их в путешествие – посоветовал наслаждаться предстоящим. Если не считать неудач в плей-офф, его план удался. Фанаты видят в нем в первую очередь одного из них, а уже затем – толкового бизнесмена. У болельщиков реалистичные ожидания, они понимают, что модель развития игроков позволила команде прыгнуть выше головы», – объяснил любовь поклонников к владельцу команды Киран Магуайр, преподаватель футбольных финансов Ливерпульского университета.

Владелец заранее обкатал сложный статистический подход в датском «Мидтьюлланне». Бенхам купил команду в 2014 году и сделал ее трехкратным чемпионом страны. В «Брентфорд» он нанял выпускников математических факультетов для анализа данных об игроках, которых остальные клубы упускают из поля зрения – метод позволил вовремя схантить футболистов вроде Мопе, Бенрахмы и Уоткинса, чтобы затем с наваром отправить их топам.

Методы Бенхама сформировались в сферах банковского дела и букмекерского бизнеса. После непродолжительной работы в Bank of America в 1990-х он перешел к индустрии азартных игр. За периодом в ставочной бирже Matchbook последовал переход в Smartodds. Фирма позиционирует себя частной компанией, предоставляющей услуги по статистическим исследованиям и спортивному моделированию.

Мэтью Бенхам Фото: Getty Images

«Основные принципы Мэтью по управлению футбольным клубом исходят из другого его бизнеса, Smartodds, очень успешной букмекерской компании», – рассказал Bloomberg американский бизнесмен Джордан Гарднер, миноритарный инвестор в «Суонси».

«Брентфорд» – клуб с ограниченным бюджетом даже по меркам Чемпионшипа. По информации Магуайра, зарплатный фонд лондонцев составляет около 30 млн евро, по этому показателю команда занимала 14-е место из 24 участников второго английского дивизиона. Скромные затраты на оклады все равно превышают выручку клуба за последний год – из-за пандемии и закрытия стадионов свежий финансовый отчет показал убыток в 10,6 млн евро с учетом продаж.

Одним из способов монетизации должен стать переезд «Брентфорда» на новую арену вместимостью 17 000 человек с тысячами вип-мест. Вложения постепенно окупаются – к концу сезона болельщики начали возвращаться на трибуны. После последней игры клуба на старом стадионе (уникальная арена с пабом на каждом из четырех углов) в полуфинале плей-офф 2020 года фанаты собрались у арены, чтобы попрощаться с любимым местом и воспеть Бенхама.

Болельщик «пчел», мозговитый бизнесмен и футбольный гик, повернутый на статистике, вытащил команду из четвертого дивизиона на вершину английского футбола. Фанаты боготворят функционера – это еще одна причина уникальности новичка Премьер-лиги, где после истории с Суперлигой к бизнесменам у руля любой команды относятся предвзято.

«Брентфорд» – единственный дебютант АПЛ в предстоящем сезоне и редкий самородок, за которым будет максимально интересно наблюдать в накаченном деньгами турнире. Удастся ли клубу остаться в элите – большой вопрос, но точно получится выгодно задвинуть пару недавних ноунеймов.

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