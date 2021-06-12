Нападающий «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер рассказал о своем отношении к ВАР.

«Я читал, что в Англии хотят сделать линию ВАР толще. Для меня это было бы хорошей новостью, потому что в таком случае в этом сезоне у меня было бы на 5 голов больше. В основном ВАР в порядке. И я говорю это несмотря на то, что страдал от него больше всех», – приводит слова Вернера журналист Кристиан Фальк.

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На счету Вернера 6 голов и 8 ассистов в 35 играх АПЛ сезона-2020/21.

В минувшем сезоне АПЛ форвард попадал в офсайд в среднем 0,8 раз за матч.

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