Футбольный агент Деннис Лахтер в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал о первой встрече экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Эмирейтс». Огромные лампы, которые греют газон. Венгер под два метра ростом – пилорама, маленький Аршавин. И диалог. Арсен говорит: «Где ты хочешь играть?» Андрей говорит, что под типа десятки или слева. А Венгер ответил: «Нет, топовый футболист может играть везде», – рассказал Лахтер.

Полностью интервью с Деннисом Лахтером выйдет на YouTube-канале «Eurosport Интервью» в среду, 7 июля.

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Аршавин перешел в «Арсенал» в 2009-м и отыграл за лондонский клуб четыре сезона.

В составе «канониров» Андрей становился бронзовым призером АПЛ и финалистом Кубка английской Лиги.

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