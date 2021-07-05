Футбольный агент Деннис Лахтер в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал, почему экс-капитан сборной России Андрей Аршавин не оказался в «Тоттенхэме» еще до Евро-2008.

– Я почитал прессу того времени и понял, что «Тоттенхэм» – идеальный клуб с точки зрения того, сколько они давали денег. Хуанде Рамос предлагал Аршавину ведущую позицию на поле, «Тоттенхэм» давал 25 млн фунтов.

– Нет, полная пурга. Тогда «Тоттенхэм» предложил 16 млн фунтов за Аршавина четырьмя траншами за два года. Каждые полгода они были готовы выплачивать по четыре миллиона. Мы не доехали до личных условий. Я с Дани Леви давно знаком. Он мне сказал: «Если мы тему закроем между клубами, то по личному контракту вопросов не будет». Между клубами не договорились. Мы приезжали с Джонатаном Барнеттом в «Газпром нефть» встречались с Александром Дюковым. Он очень радушно встретил, тепло пообщались. И нам дали понять, что Аршавин не продается. Это 2007 год.

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Полностью интервью с Деннисом Лахтером выйдет на YouTube-канале «Eurosport Интервью» в среду, 7 июля.

Аршавин в итоге перешел в «Арсенал» в 2009-м и отыграл четыре сезона.

«Тоттенхэм» после Евро-2008 заполучил Романа Павлюченко.

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