Манчестер Юнайтед
    -
    17:00
    05.12.21
    Олд Траффорд
    Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии • Тур 15
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      Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

      Футбол. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 5 декабря 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет! «МЮ» принимает на «Олд Траффорд» гостей из южного Лондона. Следите за игрой «дьяволов» с «Кристал Пэлас» под руководством легенды «Локо» Ральфа Рангника в онлайн-трансляции Eurosport.ru!