Ливерпуль - Брайтон-энд-Хоув Альбион
Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 30 октября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Брайтон» все еще держится в топ-5 АПЛ, хотя не выигрывает уже четыре тура подряд. «Ливерпуль» – вряд ли хороший кандидат для того, чтобы прервать неудачную серию. «Красные» победили в двух последних турах с одинаковым счетом 5:0 и теперь готовы прогнать «чаек» из пятерки лучших команд Англии. Следи за этой магией цифр в текстовом лайве на Eurosport.ru!