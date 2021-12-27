Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Футбол. Следите за матчем Ньюкасл – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 27 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хaу или Ральф Рангник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ньюкасл и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Манчестер Юнайтед» расцвел при Ральфе Рангнике и выиграл в АПЛ три последних тура. «Ньюкасл» в этом же промежутке потерпел три поражения и свалился в зону вылета. Продажа шейхам пока вообще не помогает «сорокам», может, что-нибудь изменится в игре с «красными дьяволами»? Следите за игрой в этом лайве!