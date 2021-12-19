Тоттенхэм
    -
    19:30
    19.12.21
    Тоттенхэм Хотспур (стадион)
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Тоттенхэм - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 19 декабря 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Том Холланд едва не уговорил Килиана Мбаппе перейти в «Тоттенхэм», но лондонцы все же остались без усиления перед матчем с «Ливерпулем». «Шпоры» попробуют прервать пятиматчевую победную серию «красных», как раз сами набрали неплохой ход. Следи за главным матчем тура АПЛ в этом текстовом лайве!