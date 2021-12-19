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Перед матчем
Тоттенхэм - Ливерпуль
Футбол. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 19 декабря 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Том Холланд едва не уговорил Килиана Мбаппе перейти в «Тоттенхэм», но лондонцы все же остались без усиления перед матчем с «Ливерпулем». «Шпоры» попробуют прервать пятиматчевую победную серию «красных», как раз сами набрали неплохой ход. Следи за главным матчем тура АПЛ в этом текстовом лайве!