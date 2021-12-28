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Перед матчем
Лестер Сити - Ливерпуль
Футбол. Следите за матчем Лестер Сити – Ливерпуль на Eurosport.ru! 28 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Лестер Сити и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Меньше недели назад «Лестер» и «Ливерпуль» рубились в Кубке Лиги, где подарили настоящее шоу. Мерсисайдцы в последние 25 минут отыгрались с 1:3 и обыграли соперника в серии 11-метровых. У «лис» быстро появилась возможность отомстить команде Юргена Клоппа уже в АПЛ. Получится? Узнавайте в этом текстовом лайве!