Лестер Сити
    -
    23:00
    28.12.21
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лестер Сити - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Лестер Сити – Ливерпуль на Eurosport.ru! 28 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Меньше недели назад «Лестер» и «Ливерпуль» рубились в Кубке Лиги, где подарили настоящее шоу. Мерсисайдцы в последние 25 минут отыгрались с 1:3 и обыграли соперника в серии 11-метровых. У «лис» быстро появилась возможность отомстить команде Юргена Клоппа уже в АПЛ. Получится? Узнавайте в этом текстовом лайве!