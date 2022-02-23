Ливерпуль - Лидс Юнайтед
Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! 23 февраля 2022 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Лидс Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Прекрасно понимаю, что вы вы хотели посмотреть, как «Лидс» разберется с «Ливерпулем», но этим матчем Boxing Day не ограничивается. Сегодня намечается как минимум еще одна грандиозная заруба – в гости к Пепу приедет «Лестер». Матч точно состоится. И последить за ним можно в лайве Eurosport.ru под приятнейший комментарий Артема Кутейникова. Скорее туда!
Ого! А где же Салах и Рафинья? Где Клопп и Бьелса? К сожалению, из-за вспышки ковида у игроков «Лидса» матч 19-го тура против «Ливерпуля» перенесли. На когда? Пока не известно. Необъятная грусть и вселенская тоска... Пожалуйста, следите за своим здоровьем и не подвергайте опасности близких.