Вест Хэм
    -
    19:30
    07.11.21
    London Stadium
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Вест Хэм - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Вест Хэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 7 ноября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Мойес или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вест Хэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Вест Хэм» рвется в Лигу чемпионов: после 10 туров «молотобойцы» набрали 20 очков и расположились на четвертой строчке. Для подтверждения претензий на главный клубный турнир Европы команде Дэвида Мойеса предстоит сложное испытание – игра с «Ливерпулем». Команды разделяет в таблице всего два очка, случится сенсация? Следите в этом текстовом лайве!