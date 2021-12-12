Брайтон-энд-Хоув Альбион
    Прервано
    0
    -
    0
    17:00
    12.12.21
    Амэкс Стэдиум
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 16
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      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Тоттенхэм

      Футбол. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 12 декабря 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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