Манчестер Сити
    -
    23:00
    14.12.21
    Этихад
    Лидс Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 17
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      Манчестер Сити - Лидс Юнайтед

      Футбол. Следите за матчем Манчестер Сити – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! 14 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Лидс Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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