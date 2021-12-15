Арсенал
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    23:00
    15.12.21
    Эмирейтс
    Вест Хэм Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 17
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      • Цоуфал
        11'
      Перед матчем

      Арсенал - Вест Хэм

      Футбол. Следите за матчем Арсенал – Вест Хэм Юнайтед на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Вест Хэм Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Арсенал и Вест Хэм Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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