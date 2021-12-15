Кристал Пэлас
1-ый тайм
1
-
2
22:30
15.12.21
Селхёрст Парк
Саутгемптон
Чемпионат Англии • Тур 17
КалендарьТаблица
  • 1-ый тайм
  • Кристал Пэлас
  • Саутгемптон
  • Броя
    36'
  • Уорд-Проуз
    32'
  • Геи
    25'
  • Заха
    2'
Перед матчем

Кристал Пэлас - Саутгемптон

Футбол. Следите за матчем Кристал Пэлас – Саутгемптон на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кристал Пэлас и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Кристал Пэлас и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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