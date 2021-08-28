Ливерпуль
    -
    19:30
    28.08.21
    Энфилд
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ливерпуль - Челси

      Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Челси на Eurosport.ru! 28 августа 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Ливерпуль» и «Челси» одинаково мощно стартовали в АПЛ – с двух сухих побед с общим счетом 5:0. Обе команды – одни из главных фаворитов Премьер-Лиги, плюс в двух турах показали яркую игру. Следите за битвой Юргена Клоппа и Томаса Тухеля в текстовом лайве на Eurosport.ru!