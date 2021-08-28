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Перед матчем
Ливерпуль - Челси
Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Челси на Eurosport.ru! 28 августа 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» и «Челси» одинаково мощно стартовали в АПЛ – с двух сухих побед с общим счетом 5:0. Обе команды – одни из главных фаворитов Премьер-Лиги, плюс в двух турах показали яркую игру. Следите за битвой Юргена Клоппа и Томаса Тухеля в текстовом лайве на Eurosport.ru!