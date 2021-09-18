Манчестер Сити
    -
    17:00
    18.09.21
    Этихад
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Саутгемптон

      Футбол. Следите за матчем Манчестер Сити – Саутгемптон на Eurosport.ru! 18 сентября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Манчестер Сити» наслаждается четырехматчевой победной серией. В рамках трех игр АПЛ и одной – ЛЧ команда Пепа Гвардиолы забила 17 мячей. Сколько пропустит «Саутгемптон»? Остановится ли чемпион? Узнайте из текстовой трансляции на Eurosport.ru!