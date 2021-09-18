Манчестер Сити - Саутгемптон
Футбол. Следите за матчем Манчестер Сити – Саутгемптон на Eurosport.ru! 18 сентября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Манчестер Сити» наслаждается четырехматчевой победной серией. В рамках трех игр АПЛ и одной – ЛЧ команда Пепа Гвардиолы забила 17 мячей. Сколько пропустит «Саутгемптон»? Остановится ли чемпион? Узнайте из текстовой трансляции на Eurosport.ru!